Порошенко признался, что ему не хватает в Украине праздника молодого вина

19:10, 07 октября 2016
Общество
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Президент Петр Порошенко предлагает 7 октября установить в Украине Днем винодела.

Порошенко пропонує почати відзначати День винороба / УНІАН

Как передает корреспондент УНІАН, об этом он сообщил сегодня во время встречи с виноделами области.

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«У нас есть очень большое количество праздников, но праздника винодела и праздника украинского вина у нас нет. А они думают, если у нас нет праздника винодела, то и виноделов нет – это же неправильно», - заявил Порошенко.

«Я думаю, что было бы очень хорошо, если бы мы начали отмечать праздник винодела. Можно это привязать к 7 октября, к дате подписания закона (об отмене для мелких виноделов лицензии на оптовую продажу вина – УНИАН), предложите другую (дату) – прошу очень. Но я хотел бы, чтобы у нас был праздник молодого вина», - добавил президент.

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