СБУ перекрыла канал контрабанды в Ильичевском порту

Сотрудники Службы безопасности Украины пресекли канал контрабанды товаров широкого потребления производства Турции, Сирии и Китая в зоне деятельности таможенного поста «Ильичевск».

Как сообщили УНИАН в пресс-группе Одесского областного управления СБУ, «действуя совместно с инспекторами Государственной таможенной службы Украины, сотрудники СБУ обнаружили факты незаконного ввоза на таможенную территорию Украины разных групп товаров, прибывших на теплоходе по адресу одного из обществ с ограниченной ответственностью».

В частности, было установлено, что доставленные в трюмах судна 224 тонны груза (свыше 15 грузовых автомобилей, меховых шуб, дубленок, кожных пальто и курток, спортивной одежды известных марок) не отвечали количеству и ассортименту товаров, заявленных в грузо-таможенных декларациях.

По предварительной оценке, в декларации не была внесена половина общего количества товаров, таможенная стоимость которых составляет не менее 16,5 млн. грн., что могло привести к неуплате таможенных платежей на сумму свыше 5 млн. грн.

По факту контрабанды возбуждено уголовное дело, начато следствие.