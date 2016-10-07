Из Днепра 10 детей участников АТО и переселенцев отправились на год на учебу в Литву

Из Днепра сегодня 10 детей участников АТО и переселенцев отправились на год на учебу в Литву.

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Как сообщили УНИАН в пресс-службе Днепропетровской облгосадминистрации, текущий учебный год дети будут учиться в Вильнюсской международной школе.

В Литве школьников Днепропетровщины ждет бесплатное образование, проживание, питание, экскурсии и даже стипендии. Все это обеспечивает принимающая страна.

Поездка за границу стала возможной в результате сотрудничества Днепропетровской ОГА с Почетным Консульством Литовской Республики в Днепре.