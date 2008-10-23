Погода на выходные

24 октября на территории Украины по прогнозам синоптиков ожидается переменная облачность, без существенных осадков, только в западных областях ночью местами пройдет небольшой дождь. Ветер в западных и северных областях северный, на остальной территории юго-восточный, 5-10 м/с. Температура ночью 1-6° тепла, на побережье морей до 10° тепла, в Карпатах и местами в восточной части 1-3° мороза; днем 7-12° тепла, на Закарпатье и юге страны до 17°.

Как сообщили УНИАН в Укргидрометцентре, 25-26 октября сохранится переменная облачность, без существенных осадков, лишь в Крыму и Приазовье возможны небольшие дожди. Ночью и утром местами туман. Ветер юго-восточный, 5-10 м/с. Температура ночью от 1° мороза до 4° тепла, в Крыму 4-9° тепла, днем 9-14°, в южной части и в Закарпатье 11-16°; на высокогорье Карпат ночью от 3° мороза до 2° тепла, днем 1-6° тепла.

27-28 октября временами пройдут небольшие и умеренные дожди (27 октября в восточных, 28 октября в западных областях преимущественно без осадков). Температура ночью 1-7° тепла, на побережье морей до 10°; днем 7-13°, в южной части 11-17°. На высокогорье Карпат дождь с мокрым снегом (28 октября небольшой); температура ночью от 2° мороза до 3° тепла, днем 2-7° тепла.

В Киевской области 24 октября переменная облачность, без существенных осадков. Ветер северный, 5-10 м/с. Температура ночью в Киеве 3-5° тепла, днем около 10°. По области температура ночью 1-6° тепла, днем 7-12°.

25-26 октября ночью и утром местами туман. Ветер юго-восточный, 5-10 м/с. Температура ночью от 1° мороза до 4° тепла, днем 9-14°.

27-28 октября временами возможен небольшой, днем 28 октября умеренный дождь. Температура ночью 1-6° тепла, днем 7-12°.