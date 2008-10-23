Резкий обвал на мировых биржах

Сегодня за первый час торгов индекс Токийской биржи Никкей упал на 6,8%. Снижение котировок зафиксировано и на других азиатских рынках. Традиционно они продолжают тенденцию американской биржи. Нью-йоркский индекс Доу-Джонс на момент закрытия торгов накануне опустился на 5,7%. Этому предшествовало снижение основных европейских индексов.

Причина такого недоверия инвесторов - угроза рецессии глобальной экономики. Как не допустить ее, в следующем месяце будут обсуждать лидеры Большой двадцатки - 20-ти самых развитых индустриальных держав.

А вот лидеры ОПЕК начнут внеочередную встречу уже завтра. Причина - резкое падение цен на нефть. Накануне на торгах Нью-йоркской сырьевой биржи они опустились до 66 долларов 75 центов за баррель.

ICTV