Суд арестовал задержанного на Прикарпатье за взятку чиновника местного Фонда госимущества

Как сообщает Радио Свобода, во время судебного заседания задержанному стало плохо, ему вызвали скорую помощь. Защитники просили объявить перерыв из-за состояния здоровья Жовнира.

Зиновия Жовнира задержали 4 октября в одном из городских парков во время получения части взятки – 20 тысяч долларов.

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Чиновника обвиняют в том, что он создал коррупционную схему вымогательства взятки и уменьшение стоимости единого имущественного комплекса «Коломыйская бумажная фабрика» с 13 до 5 миллионов гривень, за что потребовал вознаграждение в размере 150 тысяч долларов.

Статья, по которой открыли уголовное производство (вымогательство взятки должностным лицом), предусматривает лишение свободы на срок от 8 до 12 лет с конфискацией имущества.

В Фонде госимущества заявили о начале внутреннего расследования по задержанию руководителя регионального отделения Фонда государственного имущества.