Адвокаты семей Небесной сотни передают в суд в Гааге материалы по делу Майдана

Как передает корреспондент УНИАН, об этом на пресс-конференции заявили адвокаты, представляющие интересы пострадавших по делам Майдана в украинских судах, Павел Дикань, Маркиян Галабала и директор программной инициативы "Права человека и правосудие" международного фонда "Возрождение" Роман Романов.

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Как отметил Галабала, эти материалы не могут быть разглашены для общественности, поскольку суд в Гааге - это уголовный суд, и поэтому должны быть соблюдены определенные условия конфиденциальности.

В то же время он подчеркнул, что данные материалы должны поспособствовать тому, чтобы Международный уголовный суд открыл производство по данному делу.

"Мы были внутри ситуации, и поэтому нам понятно, что система работала против общества, но тот, кто никогда не был здесь и кто оперирует только документами и доказательствами, для них есть очевидные признаки нарастания сопротивления. Но нужно доказать, что к пику противостояния 20 февраля привел ряд событий, в частности, законы 16 января, события 19 января, которые были инспирированы этими законами. Что это, начиная с 30 ноября 2013 года, - совокупность событий", - сказал Галабала.

Также он добавил, что именно масштабность преступления недостаточно исследована в Гааге.

В свою очередь Романов заявил, что Уголовный суд в Гааге, принимая к производству то или иное дело, руководствуется двумя критериями - системность и широкомасштабность преступления. "Мы в своей работе пытались доказать, что в Украине во время Майдана имели место оба эти критерии, то есть системность преступления и его широкомасштабность. Наиболее распространенным преступлением, подпадающим под категорию преступлений против человечности, предусмотренных Римским статутом, является преследование участников Автомайдана. Второе по распространенности преступление - это незаконное лишение свободы участников массовых акций протеста", - заявил он.

Как сообщалось, 25 февраля 2014 года Верховная Рада приняла заявление в Международный уголовный суд о признании Украиной юрисдикции Международного уголовного суда о совершении преступлений против человечности высшими должностными лицами государства во время Евромайдана.

Однако Гаагский суд пока не начал расследование, объясняя это нехваткой информации о спланированном характере и систематичности атак на активистов Майдана.