Адвокаты семей Небесной сотни передают в суд в Гааге материалы по делу Майдана

20:50, 05 октября 2016
Общество
805

Адвокаты семей Небесной сотни передают в Международный уголовный суд в Гааге материалы по делу Майдана, которые станут дополнительным аргументом для открытия производства по уголовным преступлениям, совершенным тогдашней властью Украины против активистов Майдана.

Прощання із загиблим Євгеном Котляром на Майдані 22 лютого 2014 року / Фото УНІАН

Как передает корреспондент УНИАН, об этом на пресс-конференции заявили адвокаты, представляющие интересы пострадавших по делам Майдана в украинских судах, Павел Дикань, Маркиян Галабала и директор программной инициативы "Права человека и правосудие" международного фонда "Возрождение" Роман Романов.

Читайте такжеРасстрел активистов Майдана: задержана часть "беркутовцев", которых "слил" силовик

Как отметил Галабала, эти материалы не могут быть разглашены для общественности, поскольку суд в Гааге - это уголовный суд, и поэтому должны быть соблюдены определенные условия конфиденциальности.

В то же время он подчеркнул, что данные материалы должны поспособствовать тому, чтобы Международный уголовный суд открыл производство по данному делу.

"Мы были внутри ситуации, и поэтому нам понятно, что система работала против общества, но тот, кто никогда не был здесь и кто оперирует только документами и доказательствами, для них есть очевидные признаки нарастания сопротивления. Но нужно доказать, что к пику противостояния 20 февраля привел ряд событий, в частности, законы 16 января, события 19 января, которые были инспирированы этими законами. Что это, начиная с 30 ноября 2013 года, - совокупность событий", - сказал Галабала.

Также он добавил, что именно масштабность преступления недостаточно исследована в Гааге.

В свою очередь Романов заявил, что Уголовный суд в Гааге, принимая к производству то или иное дело, руководствуется двумя критериями - системность и широкомасштабность преступления. "Мы в своей работе пытались доказать, что в Украине во время Майдана имели место оба эти критерии, то есть системность преступления и его широкомасштабность. Наиболее распространенным преступлением, подпадающим под категорию преступлений против человечности, предусмотренных Римским статутом, является преследование участников Автомайдана. Второе по распространенности преступление - это незаконное лишение свободы участников массовых акций протеста", - заявил он.

Как сообщалось, 25 февраля 2014 года Верховная Рада приняла заявление в Международный уголовный суд о признании Украиной юрисдикции Международного уголовного суда о совершении преступлений против человечности высшими должностными лицами государства во время Евромайдана.

Однако Гаагский суд пока не начал расследование, объясняя это нехваткой информации о спланированном характере и систематичности атак на активистов Майдана.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter