Поддерживаете ли вы инициативу введения визового режима Украины с Россией? – опрос УНИАН

В этом контексте УНИАН предлагает своим читателям высказать свое мнение по поводу такой инициативы.

Как сообщал УНИАН, разговоры об отмене безвизового режима с РФ в Украине были с начала российской военной агрессии на Донбассе и в Крыму. За такое решение высказывался секретарь СНБО Александр Турчинов, по словам которого, еще в 2014 году СНБО принял решение о введении визового режима с Россией и поручил Кабинету министров реализовать это задание.

Вместе с тем с 1 марта 2015 года Кабмин лишь запретил гражданам России въезжать в Украину по внутренним паспортам, но вопрос введения визового режима не рассматривался.

В начале октября 2016 года спикер украинского парламента Андрей Парубий вновь поднял вопрос о необходимости введения визового режима Украины с Россией - после задержания в Москве украинского журналиста Романа Сущенко. Он напомнил, что еще в начале года внес в Раду проект постановления о прекращении действия соглашения между правительствами Украины и России о безвизовом режиме и выразил надежду, что этот вопрос удастся рассмотреть до конца текущей сессии парламента.