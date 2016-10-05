РФ развернула на оккупированном Донбассе вербовочные пункты для участия в боях в Сирии - разведка

Об этом сообщает Главное управление разведки Министерства обороны Украины на своей странице в Facebook.

«Россия усиливает привлечение частных военных компаний к участию в боевых действиях в Сирии. С этой целью на оккупированных территориях Донбасса развернута сеть вербовочных пунктов», - говорится в сообщении.

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В разведке отмечают, что, по условиям контракта, жизнь русских во время смертельного тура в Сирии оценивается в несколько тысяч долларов США в месяц.