РФ развернула на оккупированном Донбассе вербовочные пункты для участия в боях в Сирии - разведка
11:37, 05 октября 2016Общество
6022
На временно оккупированных территориях Донбасса РФ развернула сеть вербовочных пунктов для участия в боевых действиях в Сирии.
Боевики на Донбассе, иллюстрация / REUTERS
Об этом сообщает Главное управление разведки Министерства обороны Украины на своей странице в Facebook.
«Россия усиливает привлечение частных военных компаний к участию в боевых действиях в Сирии. С этой целью на оккупированных территориях Донбасса развернута сеть вербовочных пунктов», - говорится в сообщении.
Читайте также"Этому нужно положить конец": Трамп раскритиковал Россию за ее действия в Сирии
В разведке отмечают, что, по условиям контракта, жизнь русских во время смертельного тура в Сирии оценивается в несколько тысяч долларов США в месяц.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter