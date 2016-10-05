Фейгин: перспектива выиграть дело Сущенко нулевая, освободить его можно через публичное давление

Об этом заявил адвокат задержанного в РФ журналиста агентства "Укринформ" Романа Сущенко Марк Фейгин в интервью ZN.UA.

По мнению адвоката, перспектива выиграть дело против Сущенко нулевая. "В России нет суда, в котором можно было бы выиграть хоть какое-нибудь дело. Оправдательных приговоров не существует, тем более, по политическим делам против украинцев. Не существует решений, которые были бы не на пользу власти. Иначе, зачем бы они его "брали"?», - говорит он.

В то же время, он считает, что это не означает, что человека нельзя спасти - надо разделить понятия "выиграть дело" и "спасти". "И спасти Романа можно", - утверждает адвокат журналиста. "Публичное давление может привести к его освобождению или обмену. Я считаю, что в данном деле это возможно. До меня долетают всякие споры на тему "может быть, Фейгин не так защищает, набивает политическую цену подзащитным, а обмен в таких условиях может быть слишком дорогим" и т. д. Критика – это хорошо, дискуссии – это прекрасно, но, когда они основываются на непонимании – это печально", - отметил Фейгин.

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Как сообщал УНИАН, сотрудники ФСБ РФ задержали в Москве корреспондента агентства "Укринформ" Романа Сущенко, объявив его сотрудником украинской разведки, который "целенаправленно собирал сведения, составляющие государственную тайну, о деятельности вооруженных сил и войск национальной гвардии Российской Федерации".

В отношении Сущенко возбуждено уголовное дело по статье "шпионаж", ведется следствие. В Минобороны Украины заявили, что Сущенко не имеет отношения к ведомству.