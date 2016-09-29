Израиль обратился к МИД Украины из-за антисемитизма в эфире ТРК, вещающей из аннексированного Крыма

В ноте Израиля говорится, что посольство "будет благодарно", если МИД обратится в правоохранительные органы по поводу ТРК, сообщает Нацсовет.

Регулятор предоставил разъяснение МИД и выразил уверенность, что нота Израиля станет серьезным аргументом для скорейшего установления МВД правонарушений телекомпании, которая имеет юридический адрес в Киеве, а вещание ведет с территории аннексированного Крыма.

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"Как известно, регуляторный орган 31 августа этого года по результатам плановой проверки, которой был зафиксирован ряд нарушений, в частности и в трансляции передач, в которых происходила пропаганда исключительности, превосходства или неполноценности лиц по признакам их религиозных убеждений, идеологии, принадлежности к той или иной нации или расе, физического или имущественного состояния, социального происхождения, применил к ООО «Телесеть «УНИКА-TV» (спутниковое вещание, логотип «ПЛАНЕТА») санкцию «объявление предупреждения». Факты распространения каналом языка вражды, особенно в период чествования 75-й годовщины трагедии Бабьего Яра, являются особенно возмутительными и циничными", - заявили в Нацсовете.

"Еще одно предупреждение было вынесено вещателю 14 июля 2016 года. А еще раньше, 25 июня 2015 года, Национальный совет в связи с нарушением условий лицензии и программной концепции вещания, а также невыполнением распоряжения Национального совета об устранении нарушений части 8 статьи 28 Закона Украины «О телевидении и радиовещании» принял решение об обращении в суд об аннулировании лицензии этого вещателя. Судебное разбирательство по иску Национального совета продолжается до сих пор, а вещатель тем временем в дальнейшем грубо нарушает условия лицензии и требования действующего законодательства", - сообщает Нацсовет.

"В сентябре Национальный совет обратился к СБУ и МВД с просьбой принять соответствующие меры воздействия к телекомпании, которая распространяет в эфире ксенофобские и шовинистические высказывания", - отметил регулятор.