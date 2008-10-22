Торги на биржах США закрылись снижением основных индексов

01:01, 22 октября 2008
Общество
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Нефть тоже дешевеет

Торги на американских фондовых биржах 21 октября закрылись снижением основных индексов, сообщает AFP. Наиболее сильное падение продемонстрировал высокотехнологичный индекс Nasdaq, потерявший 4,16 процента (73,65 пункта) и зафиксированный на отметке в 1696,38 пункта.

Индекс широкого рынка S&P 500 снизился на 3,13 процента (30,68 пункта) до 954,54 пункта. Индекс Dow Jones потерял 2,58 процента (239,26 пункта) и был зафиксирован на уровне в 9026,17 пункта.

Цены на нефть на мировых биржах во вторник также снизились. На торгах в Лондоне нефть марки Brent, по итогам торговой сессии, стоила 69,72 доллара, что на 2,31 доллара меньше, чем в понедельник. В США баррель нефти WTI подешевел на 3,36 доллара до 70,89 доллара за баррель.

Лента.ру

 

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