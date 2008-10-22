Торги на биржах США закрылись снижением основных индексов
Нефть тоже дешевеет
Торги на американских фондовых биржах 21 октября закрылись снижением основных индексов, сообщает AFP. Наиболее сильное падение продемонстрировал высокотехнологичный индекс Nasdaq, потерявший 4,16 процента (73,65 пункта) и зафиксированный на отметке в 1696,38 пункта.
Индекс широкого рынка S&P 500 снизился на 3,13 процента (30,68 пункта) до 954,54 пункта. Индекс Dow Jones потерял 2,58 процента (239,26 пункта) и был зафиксирован на уровне в 9026,17 пункта.
Цены на нефть на мировых биржах во вторник также снизились. На торгах в Лондоне нефть марки Brent, по итогам торговой сессии, стоила 69,72 доллара, что на 2,31 доллара меньше, чем в понедельник. В США баррель нефти WTI подешевел на 3,36 доллара до 70,89 доллара за баррель.