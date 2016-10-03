В НАН Украины хотят "похоронить" вопрос о лишении звания академика советника Путина - экс-министр (видео)

Об этом на своей странице в Facebook написал академик, экс-министр экономики Богдан Данилишин.

Однако уже 30 сентября представители президиума Академии сообщили, по его словам, что Национальная академия наук Украины намерена лишить советника президента России Владимира Путина Сергея Глазьева, подозреваемого в причастности к посягательству на территориальную целостность Украины, звания академика на ежегодном общем собрании в апреле 2017 года.

Читайте такжеГПУ обнародовала доказательства причастности советника Путина к войне в Украине (аудио)

Данная официальная позиция президиума НАНУ, отметил Данилишин, является "кощунством и попустительством российским интересам". Принимая решение об исключении Глазьева из числа иностранных членов НАН Украины, отделение экономики обратилось к президиуму НАНУ немедленно созвать общее собрание.

"Ситуация, которая сложилась сегодня, еще раз подтверждает, что президиум НАНУ и Патон хотят "похоронить" этот вопрос, как это было после первой позиции отделения в 2014 году", - говорится в его сообщении.

Как сообщал УНИАН, 22 августа ГПУ обнародовала доказательства причастности представителей власти Российской Федерации к посягательству на территориальную целостность Украины и развязыванию агрессивной войны против Украины.

Судя по видео, опубликованном на YouTube-канале Генпрокуратуры, ключевой исполнитель в организации преступлений - советник Путина Сергей Глазьев.