Художников уберут с Андреевского спуска

Отдел капитального строительства и реконструкции Подольской районной в г. Киеве государственной администрации объявил тендер на проект реконструкции Андреевского спуска. Об этом говорится в сообщении администрации, текстом которого располагает УНИАН.

Согласно сообщению, проектные работы планируется провести в ноябре 2006 г. - декабре 2007 г.

Тендер запланирован на 18 октября.

Как сообщалось ранее, в августе 2006 года Подольская райадминистрация просила мэра Киева Леонида ЧЕРНОВЕЦКОГО назначить ее заказчиком реконструкции и благоустройства Андреевского спуска.

Реконструкция будет предусматривать ремонт и замену инженерных сетей, освещения, восстановление архитектурных ценностей, реставрацию брусчатки.

Согласно прогнозам райадминистрации, реконструкция спуска займет около 2 лет.

На это время художников, ремесленников и продавцов сувениров, которые работают на Андреевском спуске, планируется переселить на Контрактовую площадь и частично оставить наверху улицы, возле Андреевской церкви и Национального музея истории Украины.

Андреевский спуск - одна из наиболее известных и старых киевских улиц - пролегает от Контрактовой площади до Владимирской и Десятинной улиц.