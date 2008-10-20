Завтра под председательством Тимошенко - совещание по финансовому кризису

Завтра, 21 октября в 14.00, под председательством премьер-министра Украины Юлии ТИМОШЕНКО состоится совещание за круглым столом с представителями национальной экономичной и финансовой элиты по вопросам противодействия финансовому кризису.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Кабинета Министров.

Совещание состоится в Клубе Кабинета Министров Украины (ул. Институтская, 7).

Аккредитация представителей СМИ продолжается до 11.00 21 октября по телефонам 256- 75-81, 256-65-71.