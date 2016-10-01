Хорватия продолжит принимать на реабилитацию бойцов АТО

Хорватия продолжит принимать на реабилитацию бойцов-участников антитеррористической операции.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства обороны Украины, в Хорватии завершается реабилитация и отдых 50 украинских военнослужащих и 150 детей, среди которых дети погибших, раненых бойцов и переселенцев.

По словам организатора гуманитарной акции – известного хорватского футболиста Ивицы Пирича, этого года 500 украинцев побывали в Хорватии в рамках его гуманитарной акции.

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По словам Пирича, он очень рад, что в Украине положительно оценивают его работу, в частности, выразил благодарность супруге президента Украины Марине Порошенко, под патронатом которого уже второй год проходит эта благотворительная акция, и Посольству Украины в Республике Хорватия.

Пирич сообщил, что в 2017 году участниками акции станут лица, которые незаконно удерживались террористами, военнослужащие с тяжелыми ранениями и дети, которые потеряли родителей на войне.

Всего по приглашению Пирича и при его содействии на реабилитации и отдыхе в Республике Хорватия уже побывало около тысячи украинцев.