Нацбанк не видит оснований для ликвидации Проминвестбанка
Об этом сообщил Владимир Стельмах
Нацбанк не видит оснований для ликвидации «Проминвестбанка».
Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил сегодня журналистам председатель Национального банка Украины Владимир СТЕЛЬМАХ.
«У нас ликвидация банков проходит по закону в двух случаях. Во-первых, они должны объявить о самоликвидации. А во-вторых, по решению Национального банка Украины. Мы не видим возможности, необходимости, целесообразности, чтобы выносить банк на ликвидацию. Банк должен быть и будет сохранен», - сказал В.СТЕЛЬМАХ.
Как сообщал УНИАН, 30 сентября Национальный банк Украины принял решение о выделении «Проминвестбанку» (ПИБ) стабилизационного кредита в виде кредитной линии на общую сумму 5 млрд. грн., из которых банку на 7 октября было выделено 2 млрд. грн.
«Рейдерская атака на банк стала причиной панических настроений вкладчиков и досрочного отзыва вкладов населения, что вызвало осложнения при проведении платежей. В связи с этим правление Национального банка Украины, внимательно изучив ситуацию, приняло решение о рефинансировании ликвидности банка в размере 5 млрд. гривен», – отмечалось в пресс-релизе НБУ.
7 октября НБУ ввел временную администрацию в «Проминвестбанке», временным администратором назначен заместитель председателя Нацбанка Владимир КРОТЮК.
Сегодня, 20 октября, Совет национальной безопасности и обороны Украины на своем заседании планировал рассмотреть пакет мер по борьбе с влиянием мирового финансового кризиса на экономику Украины, в частности, вопрос национализации «Проминвестбанка».