Нацбанк не видит оснований для ликвидации «Проминвестбанка».

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил сегодня журналистам председатель Национального банка Украины Владимир СТЕЛЬМАХ.

«У нас ликвидация банков проходит по закону в двух случаях. Во-первых, они должны объявить о самоликвидации. А во-вторых, по решению Национального банка Украины. Мы не видим возможности, необходимости, целесообразности, чтобы выносить банк на ликвидацию. Банк должен быть и будет сохранен», - сказал В.СТЕЛЬМАХ.

Как сообщал УНИАН, 30 сентября Национальный банк Украины принял решение о выделении «Проминвестбанку» (ПИБ) стабилизационного кредита в виде кредитной линии на общую сумму 5 млрд. грн., из которых банку на 7 октября было выделено 2 млрд. грн.

«Рейдерская атака на банк стала причиной панических настроений вкладчиков и досрочного отзыва вкладов населения, что вызвало осложнения при проведении платежей. В связи с этим правление Национального банка Украины, внимательно изучив ситуацию, приняло решение о рефинансировании ликвидности банка в размере 5 млрд. гривен», – отмечалось в пресс-релизе НБУ.

7 октября НБУ ввел временную администрацию в «Проминвестбанке», временным администратором назначен заместитель председателя Нацбанка Владимир КРОТЮК.

Сегодня, 20 октября, Совет национальной безопасности и обороны Украины на своем заседании планировал рассмотреть пакет мер по борьбе с влиянием мирового финансового кризиса на экономику Украины, в частности, вопрос национализации «Проминвестбанка».