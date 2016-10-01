В Польше создали профсоюз украинских работников
Объединение действует в рамках Общепольского согласия профсоюзов (OPZZ).
Петр Островский из Международного отдела OPZZ заявил Польскому агентству печати (PAP), что профсоюз запустил специальный портал для работников из Украины, передает "Польское радио".
«Там есть основная информация о том, что такое профсоюз, в чем заключается его роль и с кем можно связаться в случае необходимости. В дальнейшем планируем разместить информацию, например, Государственного управления труда для того, чтобы работники из Украины могли там найти и другую нужную информацию», - отметил Островский.
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Он подчеркнул, что профсоюз для украинских работников находится на организационном этапе. Пока открыт банковский счет и портал, вскоре в Польше будет проведена информационная кампания.
Островский отметил, что главной задачей профсоюза является защита украинских работников от злоупотреблений польских работодателей.
По оценкам OPZZ, в Польше работает около 700 тыс. украинцев.