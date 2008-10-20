Без национализации Яценюк дает Проминвестбанку не больше двух недель

Председатель Верховной Рады Украины Арсений ЯЦЕНЮК будет настаивать на национализации «Проминвестбанка».

Об этом он заявил в интервью газете «Экономические известия» (№187).

«На заседании СНБО я буду настаивать на национализации «Проминвестбанка». Сделать это можно, если Ощадбанк приобретет активы и пассивы «Проминвестбанка». Тогда на вкладчиков распространятся государственные гарантии их вкладов», - сказал А.ЯЦЕНЮК.

При национализации «Проминвестбанка», убежден спикер, произойдет «сумасшедшими темпами» капитализация Ощадбанка.

«Если правильно отформатировать эту сделку и кризис-менеджмент ПИБ, сформируется чрезвычайно мощный внутренний государственный банковский сектор», - отметил А.ЯЦЕНЮК.

«Если этого не сделать, лично я даю ПИБ буквально две недели. А если ляжет «Проминвестбанк», пострадают все. Тут активы - 5 млрд. долларов», - продолжил он.

Относительно того, как он относится к варианту продажи этого банка частному инвестору, А.ЯЦЕНЮК ответил, что это могло бы быть выходом. «Но сегодня быстро никто не купит», - подчеркнул он.

Как сообщал УНИАН, Совет национальной безопасности и обороны Украины на своем заседании 20 октября рассмотрит пакет мероприятий по борьбе с влиянием мирового финансового кризиса на экономику Украины, в частности, вопрос национализации «Проминвестбанка».