Министерство российских "ихтамнет" о докладе по уничтожению МН17: наших "Буков" там не было

"Никакие российские зенитные ракетные комплексы, и в том числе "Бук", российско-украинскую границу никогда не пересекали. Об этом мы ответственно заявили сразу же после катастрофы 17 июля 2014 года", - цитирует ТАСС официального представителя Минобороны России генерал-майора Игоря Конашенкова, который прокомментировал предварительные результаты уголовного расследования крушения Boeing MH17 на Донбассе.

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Напомним, согласно отчету первого этапа работы Совместной следственной группы (Joint Investigation Team, JIT), зенитно-ракетная установка "Бук" прибыла в Украину из России и после того, как выпустила ракету по MH17, вернулась назад в РФ.