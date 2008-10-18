Задержаны свыше 100 участников драки во время акции в честь УПА

Сегодня днем в центре Киева сотрудники милиции задержали более 100 участников акции в честь очередной годовщины создания УПА, которые грубо нарушали общественный порядок и вступили в столкновения с работниками правоохранительных органов. (Фоторепортаж)

Как сообщили УНИАН в Центре общественных связей Главного управления МВД Украины в городе Киеве, заявление на проведение акции подали столичная общественная организация «Патриоты Украины» и другие.

Как отметили в ЦОС, двигаясь от бульвара Шевченко по улице Владимирской, колонна в составе около 400 человек пыталась попасть на Майдан Незалежности через улицы Ирининскую. Для предотвращения возникновения возможных инцидентов столичные работники правопорядка пытались их остановить. Не реагируя на предупреждение сотрудников милиции, отдельные участники акции начали столкновения с работниками правоохранительных органов с применением палок и слезоточивого газа, в результате чего один сотрудник милиции был госпитализирован.

В данное время все задержанные доставлены в районное управление милиции для составления административного протокола о неповиновении стражам правопорядка.

Если в действиях задержанных (инцидент фиксировался оперативной видеосъемкой) будут выявлены более серьезные нарушения закона, то отдельные из них могут быть привлечены к уголовной ответственности, отметили в столичном главке милиции.