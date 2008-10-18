Милиция разгоняет "контрсистемных националистов" (фоторепортаж)

Участники акции, называющие себя представителями «контрсистемных» украинских националистических организаций и групп пытаются прорваться через кордон милиции на Крещатик, чтобы провести альтернативный марш за признание Украинской повстанческой армии.

Как сообщал УНИАН, сегодня днем в центре Киева сотрудники милиции задержали более 100 участников акции в честь годовщины создания УПА, которые вступили в столкновения с работниками правоохранительных органов. Двигаясь от бульвара Шевченко по ул. Владимирской, колонна в составе около 400 человек пыталась попасть на Майдан Незалежности через ул. Ирининскую, не реагируя на предупреждение сотрудников милиции. Отдельные участники акции начали столкновения с применением палок и слезоточивого газа.

Фото Александра Синицы / УНИАН