Врачи о состоянии убийцы полицейских Пугачева: претензия только одна – браслет на ноге мешает (видео)

Александр Пугачев, которого подозревают в убийстве патрульных в Днепре, до сих пор находится в реанимации областной больницы Мечникова под усиленной охраной. Об этом сообщает ТСН.

Он и далее не признает свою вину.

"Просто лежит с закрытыми глазами. Когда его смотрят врачи, он отвечает на вопросы, но немногословно: да, нет, болит, не болит. Претензия только одна: ему мешает браслет на ноге и немного беспокоит послеоперационный шов", - рассказывает главный врач областной больницы им. Мечникова Сергей Рыженко.

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У подозреваемого настоящее богатырское здоровье, отмечают врачи. Он поправляется прямо на глазах, хотя ранение было крайне опасным. Александра Пугачева прооперировали в воскресенье вечером. Сейчас он в ясном сознании и все показатели в норме.

Подозреваемый зафиксирован наручниками на больничной койке. Его охраняют более десяти вооруженных полицейских.

Однако, по словам врачей, уже завтра этот пациент сможет вставать, а к концу недели его уже хотят выписать из больницы. Вероятно, он отправится в медчасть СИЗО. Но это должен решить суд.

Напомним, 25 сентября в Днепре двое патрульных остановили мужчину за нарушение ПДД. Злоумышленник открыл стрельбу по патрульным, вследствие чего полицейский погиб на месте, его напарница умерла на операционном столе. В совершении преступления подозревают Александра Пугачева, бывшего бойца "Торнадо", который находился в розыске.