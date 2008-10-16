АМК предлагает немедленно вернуть цены на лекарства в пределы разумного

Антимонопольный комитет Украины возбудил дело по факту одновременного стремительного повышения цен на лекарственные средства со стороны некоторых операторов рынка медпрепаратов.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе АМКУ.

По имеющейся в АМКУ информации, стоимость отдельных препаратов выросла почти на 50%.

Для установления действительных обстоятельств такого роста цен на лекарства комитет тщательным образом проверит всю цепь: от крупных оптовиков до розничных операторов рынка медпрепаратов.

Учитывая значительный ассортимент лекарственных средств, АМКУ сосредоточит внимание на наиболее необходимых для населения препаратах, это в частности, амизон, корвалол, каптопрес и тому подобное.

«Предлагаю участникам рынка немедленно вернуть цены на медпрепараты до экономически обоснованного уровня. Принимая окончательное решение о привлечении к ответственности нарушителей конкурентного законодательства, мы будем учитывать их поведение относительно выполнения этого требования. Ведь любое неоправданное подорожание лекарственных средств непосредственно затрагивает каждую украинскую семью. Поэтому призываю, чтобы в дальнейшем ключевые игроки этого рынка воздерживались от неправомерных действий и сотрудничали с Антимонопольным комитетом", - отметил и.о. председателя АМКУ Александр МЕЛЬНИЧЕНКО.