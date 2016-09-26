Подозреваемый в убийстве патрульных в Днепре прооперирован и уже может говорить – врач

Об этом в эфире телеканала «112 Украина» сообщил главный врач Днепропетровской областной больницы им. Мечникова Сергей Рыженко.

Об этом в эфире телеканала «112 Украина» сообщил главный врач Днепропетровской областной больницы имени Мечникова Сергей Рыженко.

«Он прооперирован. Его состояние стабильное. Его жизни ничего не угрожает. Он может говорить и отвечать на вопросы... Общается пока с врачами. У него много охраны», - сказал Рыженко.

На уточняющий вопрос ведущего, не помешает ли состояние Пугачева предстать ему перед судом, главный врач ответил: «Через неделю он уже пойдет активно на выздоровление. И где-то за месяц сможет отвечать на все вопросы, которые возникнут».

Как сообщал УНИАН, утром 25 сентября в Днепре экипаж патрульной полиции остановил автомобиль Citroen за нарушение правил дорожного движения. Водитель авто начал оказывать сопротивление работникам полиции, а затем сделал несколько выстрелов и скрылся с места происшествия. Сотрудник патрульной полиции погиб, его напарница получила ранения, она скончалась в больнице.

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Позже в полиции сообщили, что в убийстве патрульного подозревают 33-летнего уроженца Российской Федерации Александра Пугачева. Проживал в городе Торез Донецкой области. С 2015 года находился в розыске за скрывание от органов прокуратуры. Тогда ему инкриминировали незаконное лишение свободы или похищение человека, насильственное удовлетворение половой страсти неестественным способом, создание преступной организации.

Вчера первый заместитель главы Нацполиции – начальник криминальной полиции Вадим Троян сообщил, что подозреваемый в убийстве двух патрульных в Днепре пытался прооперироваться в больнице по поддельному паспорту.