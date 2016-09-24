Землетрясение в Украине: одесские спасатели ночью зафиксировали толчки в 3-4 балла

Об этом сообщили в пресс-службе Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

По данным ГСЧС, сегодня в 2:15 в области был зафиксирован толчок землетрясения примерно силой 3-4 балла по шкале Рихтера. Пострадавших людей и разрушений зданий нет.

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«Эпицентр землетрясения – восточная часть Румынии, горы Вранча, возле г. Липша (45,8 градусов северной широты и 26,6 градусов восточной долготы). В эпицентре землетрясения сила толчков зафиксирована - 5,7 балла, на глубине 88 км», - говорится в сообщении.

Повторные толчки не зафиксированы.

В то же время пользователи социальных сетей сообщают, что толчки землетрясения ощущались и в других городах Украины, в частности Киеве и Броварах.

Как сообщал УНИАН, по данным Европейско-Средиземноморского сейсмологического центра, эпицентр подземных толчков располагался в 153 км к северу от Бухареста (Румыния). Очаг землетрясения залегал на глубине 94 км.

Толчки ощущали жители Киева, Броваров, Кропивницкого, Одессы, Винницы, Черновцов и других городов.