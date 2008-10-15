СБУ нашла заказчика статей о кризисе в нескольких банках Украины

Сотрудники Главного управления СБУ в Киеве и Киевской области установили лиц, которые 10 и 11 октября заказали размещение в нескольких газетах и в Интернете материалы с негативной оценкой финансового состояния, кризисных явлений в деятельности «Укргазбанка», «Укрсоцбанка», «Райфайзенбанка–Аваль».

Как сообщили УНИАН в пресс-службе СБУ, было выяснено, что заказчиком этих публикаций стало одно из киевских ООО, которое осуществляет коммерческую деятельность в торговой сфере и не является клиентом упомянутых банков.

Печатные издания размещали негативные материалы за деньги в разделе рекламы, за достоверность содержания которой издатели ответственности не несут.

Как отмечают эксперты банковской сферы, указанные финансовые учреждения имеют стабильное финансовое состояние. А поэтому подобные провокационные объявления в СМИ являются ни чем иным, как информационной атакой конкурентов, цель которой – ухудшение имиджа банковских учреждений для переманивания клиентов на обслуживание в другие банки.

Сейчас СБУ готова передать собранные материалы по этому поводу в прокуратуру с целью возбуждения уголовного дела по ст. 358 (подделка документов, печатей, штампов и бланков, их сбыт, использование поддельных документов) Уголовного кодекса Украины.