Половина торговых сетей Украины уже выставлена на продажу

В Украине в ближайшее время на рынке ретейла ожидается смена собственников большого количества торговых сетей, пишет газета «Комментарии», ссылаясь на мнения экспертов.

В частности, по их оценкам, из 30 крупнейших украинских сетей реально на продажу выставлено не менее 15.

В первую очередь, это сети «магазинов у дома» и гипермаркеты.

Так, о своих планах продать часть бизнеса заявили такие региональные ретейлеры как луцкие «Пакко» (ТМ «Вопак» и «Пакко»), «Агроконтракт» («Колибрис» и «Наш»), днепропетровское ЧП «Реарди» (сеть «Большая ложка») и сеть гипермаркетов «Амстор».

Кроме того, эксперты утверждают, что на продажу выставлены практически все национальные лидеры. Они активно ищут покупателей, однако цена, на которую рассчитывают нынешние владельцы, по мнению инвесторов, слишком завышена.

По словам председателя наблюдательного совета сети «Фуршет» Игоря БАЛЕНКО, процессы купли-продажи компаний активизируются сразу после Нового года, а пик продаж, слияний и поглощений придется на март-апрель 2009 года.

Анализируя причины этого процесса, еженедельник пишет о том, что существенно корректировать стратегии сетевых ретейлеров вынуждает, в частности, дефицит свободных средств. По этой причине до конца текущего года реализовать свои амбициозные планы развития, как прогнозирует газета, большинству из операторов не удастся.

В этой ситуации, приводят «Комментарии» мнения экспертов, поиск стратегического инвестора c целью продажи ему доли в бизнесе – один из путей выхода из кризиса для сетевиков.

«Наиболее остро нехватку средств испытывали те операторы, которые в последнее время агрессивно расширяли свои торговые площади. У них была задача увелечения количества площадей посредством открытия новых торговых точек и наращивания оборотов. В погоне за ростом оборота многие из «активно открывающихся» сетей не обращали внимания на рентабельность и прибыль от своих новых магазинов. Летом процесс развития сетевиков был практически полностью «заморожен» в основном из-за проблем с получением банковских кредитов весной торговые сети вынуждены были сдвинуть сроки запуска новых магазинов. Вместо плавного открытия торговых точек в течение весны-лета планы операторов были смещены на осень. Это и объясняет тот факт, что с начала сентября на украинском рынке ретейла чуть ли не ежедневно открывают новые торговые точки», пишет газета.

Как рассказал «Комментариям» управляющий директор консалтинговой компании Re&Solution Александр ЛАНЕЦКИЙ, появление новых магазинов в сложившейся ситуации не является свидетельством «хорошего финансового самочувствия сети».

По его словам, кризис ликвидности на рынке заемных средств в Украине отразился на подавляющем большинстве сетей, поэтому почти все ретейлеры если не приостановили, то значительно снизили темпы своего развития.