Причиной захвата "Фаины" стала низкая скорость судна

"Причиной захвата "Фаины" стали чрезвычайно низкая скорость передвижения судна и, вероятно, его пеленгация пиратами с помощью радара, - сообщает МИД Украины. - Единственной целью пиратов является получение выкупа и безопасный отход вглубь территории Сомали".

К такому выводу пришли по итогам встречи представители посольства Украины в Кении и сомалийский дипломат, имя которого МИД не указывает.