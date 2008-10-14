Причиной захвата "Фаины" стала низкая скорость судна

20:45, 14 октября 2008
Общество
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Сообщает МИД Украины

"Причиной захвата "Фаины" стали чрезвычайно низкая скорость передвижения судна и, вероятно, его пеленгация пиратами с помощью радара, -  сообщает МИД Украины. - Единственной целью пиратов является получение выкупа и безопасный отход вглубь территории Сомали".

К такому выводу пришли по итогам встречи представители посольства Украины в Кении и сомалийский дипломат, имя которого МИД не указывает.

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