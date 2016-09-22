В Днепре избавились от воспоминания о памятнике Петровскому

14:07, 22 сентября 2016
Общество
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Постамент памятника Петровскому демонтировали.

dnipro.depo.ua

Об этом передает Depo.Днипро.

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В Днепре демонтирован постамент памятника Петровскому на Привокзальной площади.

Напомним, памятник Петровскому в Днепре был повален 29 января 2016 года.

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