В Днепре избавились от воспоминания о памятнике Петровскому
14:07, 22 сентября 2016Общество
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Постамент памятника Петровскому демонтировали.
Место, где находился памятник / dnipro.depo.ua
Об этом передает Depo.Днипро.
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В Днепре демонтирован постамент памятника Петровскому на Привокзальной площади.
Напомним, памятник Петровскому в Днепре был повален 29 января 2016 года.
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