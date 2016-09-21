Об этом говорится в сообщении на официальном сайте «UA.Перший» по итогам рабочей встречи представителей Европейского вещательного союза (ЕВС), вещателя-организатора - Национальной телекомпании Украины (НТКУ), Киевской горгосадминистрации, а также представителей Стокгольма, где шоу проходило в 2016 году.

«Церемонию открытия «Евровидения-2017» планируют провести на территории Софийского собора. За рубежом это место известно тем, что внесено в перечень Всемирного наследия ЮНЕСКО», - отмечается в сообщении.

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Заместитель председателя КГГА Алексей Резников отметил, что в храмах на территории национального заповедника «София Киевская» в настоящее время не проводят службу, поэтому проведением церемонии открытия «Евровидения» не будут нарушены религиозные чувства верующих.

Он также добавил, что для поклонников конкурса на Софийской площади установят экраны, на которых будет транслироваться церемония открытия.

Евроклуб (официальная локация «Евровидения», где проводятся закрытые вечеринки для членов делегаций стран-участниц, в том числе после генеральных репетиций и выступлений конкурсантов) планируется разместить в конгрессно-выставочном центре "Парковый".

Проведение «Красной Дорожки» (RedCarpet) в Киеве весной 2017 запланировано на Софийской площади. Оттуда красная дорожка будет вести к месту церемонии открытия конкурса - в «Софии Киевской».

В то же время окончательное решение, где именно в Киеве расположится городок «Евровидения», должно быть принято в начале февраля 2017 года.

Как сообщал УНИАН, Украина получила право принимать «Евровидение-2017» в результате победы Джамалы на нынешнем песенном конкурсе в Стокгольме.

8 августа Кабмин выделил на проведение «Евровидения-2017» 450 млн грн.

Планируется, что конкурс состоится в столичном Международном выставочном центре на Левом берегу.