Победительница Евровидения-2016 Джамала презентует официальный клип на песню "1944" (событие завершено)

Режиссером и хореографом-постановщиком видео выступил Анатолий Сачивко, оператором стал Никита Кузьменко. Эта же команда ранее работала над видео Джамалы "Заплуталась".

Съемки нового видео заняли три дня и проходили в Черновицкой области в Буковинских Карпатах. Локацией клипа стала заброшенная военная база "Памир" на вершине горы Томнатик, которая находится на высоте 1565 м над уровнем моря.

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Как сообщал УНИАН, украинская певица Джамала победила на конкурсе Евровидение-2016 в Стокгольме. Она выступила с песней "1944", в которой рассказывается о трагедии крымскотатарского народа.

Таким образом, Украина получила право принимать у себя конкурс Евровидение-2017, который пройдет в Киеве.