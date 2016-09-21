Победительница Евровидения-2016 Джамала презентует официальный клип на песню "1944" (событие завершено)
21 сентября в 15:00 в пресс-центре УНИАН состоится пресс-конференция Джамалы и предпоказ клипа на композицию "1944", с которой певица выиграла международный песенный конкурс Евровидение-2016 в Стокгольме.
Режиссером и хореографом-постановщиком видео выступил Анатолий Сачивко, оператором стал Никита Кузьменко. Эта же команда ранее работала над видео Джамалы "Заплуталась".
Съемки нового видео заняли три дня и проходили в Черновицкой области в Буковинских Карпатах. Локацией клипа стала заброшенная военная база "Памир" на вершине горы Томнатик, которая находится на высоте 1565 м над уровнем моря.
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Как сообщал УНИАН, украинская певица Джамала победила на конкурсе Евровидение-2016 в Стокгольме. Она выступила с песней "1944", в которой рассказывается о трагедии крымскотатарского народа.
Таким образом, Украина получила право принимать у себя конкурс Евровидение-2017, который пройдет в Киеве.