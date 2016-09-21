Победительница Евровидения-2016 Джамала презентует официальный клип на песню "1944" (событие завершено)

15:00, 21 сентября 2016
Общество
3333 0

21 сентября в 15:00 в пресс-центре УНИАН состоится пресс-конференция Джамалы и предпоказ клипа на композицию "1944", с которой певица выиграла международный песенный конкурс Евровидение-2016 в Стокгольме.

Певица Джамала/ Фото УНИАН

Режиссером и хореографом-постановщиком видео выступил Анатолий Сачивко, оператором стал Никита Кузьменко. Эта же команда ранее работала над видео Джамалы "Заплуталась".

Съемки нового видео заняли три дня и проходили в Черновицкой области в Буковинских Карпатах. Локацией клипа стала заброшенная военная база "Памир" на вершине горы Томнатик, которая находится на высоте 1565 м над уровнем моря.

Читайте такжеДжамале подарили трехкомнатную квартиру в Киеве

Как сообщал УНИАН, украинская певица Джамала победила на конкурсе Евровидение-2016 в Стокгольме. Она выступила с песней "1944", в которой рассказывается о трагедии крымскотатарского народа.

Таким образом, Украина получила право принимать у себя конкурс Евровидение-2017, который пройдет в Киеве.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter