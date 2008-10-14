Последствия финансового кризиса в Украине тяжело спрогнозировать

Независимые экономисты положительно оценивают действия Нацбанка по ограничению колебаний валютного курса, а также запрету досрочной выдачи депозитов населению. В то же время они отмечают непрогнозируемый характер влияния финансового кризиса на Украину.

Ограничение Нацбанком роста курса иностранной валюты будет стимулировать банки Украины к пересмотру своей стратегии в условиях финансового кризиса, отметил директор Института экономических исследований и политических консультаций Игорь Бураковский. Он считает также адекватным и своевременным шагом запрет банкам досрочно выдавать депозиты населению. Эту меру Нацбанк ввел сроком на полгода. В то же время председатель правления НБУ Владимир Стельмах позже заявил, что это постановление будет действовать столько, сколько это будет нужно для стабилизации ситуации. По мнению Бурковского, это является сигналом о непредсказуемости развития кризиса: «Сегодня никто не знает до конца, какими будут масштабы влияния мировых процессов на Украину и как долго и в какой форме Украина будет к этому адаптироваться». По мнению экономиста, эффективность антикризисных мер во многом будет зависеть от координации фискальных правительственных мероприятий и монетарной политики Нацбанка.

Немецкая волна