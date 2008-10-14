Кредитование производственной сферы будет ограничено - эксперт

Cледует ожидать ограничения кредитования производственной сферы в связи со вступлением в силу постановления Национального банка Украины о запрете досрочного расторжения договоров по банковским депозитам (№ 319 от 11 октября).

Такое мнение высказал председатель правления ОАО «Хрещатик» Дмитрий ГРИДЖУК в телефонной беседе с корреспондентом УНИАН.

Он также отметил, что для стабилизации ситуации на финансовом рынке страны необходимо принять меры на макроэкономическом уровне: «Против инфляции, для развития сфер экономики». «Это даст возможность увеличить объем денег и возможность самообслуживаться», - говорит эксперт.

Постановление НБУ эксперт расценивает как один из эффективных шагов для стабилизации финансового рынка. «Нацбанк своим постановлением приостановил панические настроения людей для того, чтобы не наращивать проблему, которая могла бы возникнуть еще из-за внутреннего фактора. Во всех экономиках во всех странах практикуют такие действия. Эта практика абсолютно позитивная», - говорит он.

По его словам, в случае необходимости снятия денег с депозитного счета (оплата поступивших товаров, учеба, лечение), банки будут выдавать средства.

Банкир назвал позитивным фактором увеличение размера возмещения по вкладам граждан из Фонда гарантирования вкладов физических лиц с нынешних 50 тыс. грн. до 150 тыс. грн.

Напомним, председатель Cовета Национального банка Украины Петр ПОРОШЕНКО выступает за значительное увеличение Фонда гарантирования вкладов физлиц. «Мы готовы на сегодняшний день резко увеличить сумму Фонда гарантирования вкладов физических лиц», - сказал П.ПОРОШЕНКО, подчеркнув, что эта сумма будет гарантировать вклады вкладчикам всех украинских банков.

П.ПОРОШЕНКО сообщил, что в этом вопросе получена поддержка со стороны главы НБУ и правительства. «Я уверен, что эту идею поддержит и парламент», - сказал он, добавив, что решение ВР должна принять на этой неделе.

П.ПОРОШЕНКО подчеркнул, что средства для этого будут использованы за счет доходов Нацбанка.