В Одесской области неизвестные захватывают супермаркеты одной из сетей (фото)

Как сообщает южненское издание "Re:пост", в местном "Виртусе" около 50 вооруженных мужчин появились в 6 утра.

Неизвестные люди также ворвались на территорию общежития, где проживали сотрудники супермаркета, и начали конфликт. Как сообщили свидетели случившегося, выгнали на улицу всех проживающих в общежитии, включая 4-летнюю девочку - дочь сотрудников магазина.

Позже разбирательство перешло на улицу. Как рассказывают очевидцы, представители двух конфликтующих сторон начали драку.

На месте уже присутствовали сотрудники Южненского гороотдела полиции, которые лишь наблюдали за происходящим.

Занявшие территорию магазина люди остались в нем и помещениях, где находится общежитие. Сотрудники магазина написали заявление в полицию, информация занесена в единый реестр досудебных расследований.

Как отмечает издание, известно, что захват магазина не был неожиданностью для руководства. По словам его сотрудников, информация о том, что возможно подобное нападение, им была известно заранее. 15 сентября магазин был закрыт на "переучет", а витрины заклеены картоном.

На подмогу были вызваны "ребята", которые должны были защитить интересы южненского филиала. Однако количество пришедших "гостей" и их подготовка "превысили ожидания южненцев". К тому же, как сообщается, что около 19:00 к захватчикам поступило подкрепление.

По данным издания, имеет место имущественный спор. За право владения сетью магазинов борются два владельца. Спор проходит в суде, решение суда пока не представлено.

Кроме того, 18 сентября аналогичное нападение на магазин "Виртус" произошло в Черноморске (Ильичевске) на улице Парковой, 2.

Как сообщает "Думская", по словам очевидцев, несколько человек спортивного телосложения закрылись в магазине, предварительно выгнав оттуда сотрудников. Прибывшая на место полиция вела переговоры с захватчиками, но безрезультатно.

По свидетельствам очевидцев, около полудня правоохранители решили взять здание штурмом, используя дымовые шашки и предупредительную стрельбу.

Одной из причин захвата магазина называют то, что арендатор не заплатил за аренду хозяину помещения.

Накануне "разборок" на окнах магазина была повешена табличка "переучет".

По данным УСИ, во время захвата магазина было использовано газовое оружие.

Издание также приводит комментарий лидера Одесского автомайдана Евгения Резвушкина, присутствовавшего на месте событий.

"Какая-то киевская охранная фирма захватила магазин. Местные жители собрались и выгнали их. Сумки вывозил персонал магазина, но внутри куча сумок, собранных грабителями. Это не первый магазин, в который они заходят и везде одна и та же история. Полиция ничего не предпринимала. Автомайдан тут просто наблюдает", - рассказал тот.

Ситуацию изданию прокомментировала также заместитель начальника отдела коммуникаций одесской полиции Анастасия Якубенко.

"Старый владелец "Виртуса" и новый не могли договориться на счет того, чтобы старый вывез все свои вещи. Когда на место прибыли сотрудники полиции, было договорено, чтобы по 5 человек с каждой стороны поехали в юридическую фирму, чтобы предоставить документы с каждой стороны и вывезти то, на что каждый имеет право", — рассказала она.

Якубенко сообщила, что когда представители сторон вместе с полицией вернулись к супермаркету из юридической компании, начался вывоз вещей. В это время к супермаркету подъехало 30 неизвестных людей, которые открыли огонь из травматического оружия по стеклам магазина. Задержать их не удалось. Они скрылись с места происшествия. Никто не пострадал. В Черноморский отдел полиции был доставлен один человек, но через 3 часа его отпустили, поскольку "ему ничего нельзя было вменить".

Сообщается, что директор "Виртуса" Татьяна Муляр обвинила в попытке захвата супермаркета экс-прокурора Одесской области Николая Стоянова и одессита Валерия Вайнермана – соучредителя ООО "АСС" и учредителя компании "Фудмаркет".

По предварительным данным, супермаркет не будет работать несколько дней, так как в результате вчерашних событий повреждены и порваны системы, необходимые для его функционирования.

Отметим также, что 8 сентября утром около 40 мужчин спортивного телосложения, многие из которых скрывали лица под масками, также зашли в торговый центр "Виртус" на проспекте Небесной Сотни (Маршала Жукова), 83 в Одессе и забаррикадировались внутри.

По информации полиции, причиной того инцидента стал судебный спор между двумя предпринимателями, претендующими на помещение, в котором сейчас располагается этот одесский "Виртус".