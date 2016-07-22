ГПУ арестовала сокровища Пшонки, "портрет Цезаря" в список не попал

Об этом свидетельствует постановление Печерского райсуда.Киева от 21 июня, передают "Наші гроші".

В ходатайстве указано, что Виктор Пшонка является подозреваемым в уголовных правонарушениях. С целью возмещения данного ущерба прокуратурой заявлены иски на сумму 40 млн грн.

В марте 2014 года в Национальный Художественный музей переданы ценности, обнаруженные в доме Пшонки в селе Гореничи, ул. Стрелковая, 5а.

Суд удовлетворил иск прокурора ГПУ Ильюка Д.Ф. и запретил распоряжаться или каким-либо образом использовать это имущество.

Информация о том, что это имущество ранее было арестовано в судебном реестре, отсутствует. В 2014 году в доме Пшонки было обнаружено также много яиц фаберже, которые, по оценкам экспертов, могут быть современными копиями, а также картины, где бывший генпрокурор изображен Цезарем. Впрочем, как видно из списка (приведенного ниже - Ред.) эти вещи в Национальный художественный музей не попали.

Также определением от 21 июня Печерский суд арестовал ценности, обнаруженные в охотничьем домике Виктора Януковича в Сухолучье.

В Национальном музее также хранится гораздо большая коллекция ценностей бежавшего Януковича, обнаруженная в Межигорье. Эти картины, книги, посуда, оружие и др. суд арестовал в июле прошлого года.

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Список имущества Пшонки, находящегося в Национальном художественном музее Украины:

Икона «Святой Георгий», изготовленная в XXI веке;

Икона «Богородица с младенцем», изготовленная в конце XIX – начале ХХ века;

Картина «Лошади», выполненная на металле в технике эмаль с изображением двух лошадей;

Декоративная ваза с изображением сцен из римской мифологии – Медеи и всадника;

Часы в деревянном корпусе со стеклянными дверцами конца XIX века;

Икона «Отец Саваоф», изготовленная в конце XIX века в Украине;

Сувенир Общества охотников и рыболовов «Звери»;

Сувенир «Орел», изготовленный из полупрозрачного пластика;

Сувенир «Рог», изготовленный из металла, окрашенного зеленой эмалью;

Картина неизвестного автора (копия картины автора Ржевской А.Л. 1861-1934 лет) «Веселая минута»);

Икона «Святая Варвара», изготовленная в конце XIX века в России;

Сувенир «Грифон с жемчужиной»;

Набор монет (в количестве 65 штук);

Книга «Триодь цветная», изданная в 1604 году в г. Москве;

Факсимильное издание книги «Административная юстиция в России», изготовленная в начале ХХІ столетия;

Книга «Евангелие напрестольное» напечатанная в Синодальной типографии в г. Москва в 1862 году;

Книга «Сочинение Иоанна Златоуста», изготовленная в начале XIX века в типографии Почаевской лавры;

Икона «Святой Николай Чудотворец», изготовленная в конце XIX века в Украине;

Картина автора Васнеева «Закат», выполненная в 2005 году;

Плакетка «Поклонение волхвов», изготовлена в 2005 году;

Набор бокалов (6 единиц), изготовленных из нефрита в XXI веке;

Икона «Христос Вседержитель», изготовленная в 1875 году;

Сувенир «Цветы» с надписью «Милой моей женщине от А.Л.»;

Книга «Евангелион», изданная Ставропигейским братством в 1722 году в г. Львов;

Книга «Молитвослов» (Наставление), изданная в 1776 году в г. Москва.