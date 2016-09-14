Лещенко ответил на комментарий вдовы Гонгадзе о покупке им элитной квартиры в центре Киева

Об этом он рассказал в интервью изданию Страна.ua.

"Считаю, Мирослава совершила ошибку. Такие вопросы решаются иным способом. Она же подыграла моим врагам-коррупционерам, дав им повод подхватить тему на новом витке. Ее комментарий несправедливый, но я не хочу выносить на обсуждение всей Украины эту историю", - отметил Лещенко.

Нардеп рассказал, что хорошо знаком с Мирославой (Гонгадзе - Ред.) и дочерями.

"Она выбрала другую жизнь, улетела в США, стала гражданином этой страны, пошла работать там на госслужбу. А фамилия Гонгадзе стала для нее и ее детей защитой по жизни и способом открыть многие двери", - считает Лещенко.

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По его мнению, "Украинская правда" стала лидером интернета благодаря самоотверженной работе журналистов в течение многих лет, часто — с риском для себя.

Ранее журналист, вдова основателя "Украинской правды" Георгия Гонгадзе - Мирослава Гонгадзе, прокомментировала получения нардепом Сергеем Лещенко крупного займа от руководителя "Украинской правды" Алены Притулы на приобретение квартиры.

"Половина суммы приобретения - это займ от учредителя Украинской правды Алены Притулы сроком на 10 лет", - написал ранее Лещенко.

Комментируя это, Мирослава Гонгадзе отметила, что "дети Георгия Гонгадзе не получили даже одной гривни от основанного их отцом проекта (издания "Украинская правда" - УНИАН)".

"Может, как совладелец создашь мне протекцию перед Аленой, может хоть на оплату обучения мне одолжит на "10 лет", - отметила Гонгадзе.