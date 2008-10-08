Американские фондовые индексы вышли в плюс

Американские фондовые индексы сразу после падения при открытии сумели восстановить свои позиции и даже выйти в плюс. К 17:00 (по Киеву) Dow Jones поднялся более чем на процент, а Nasdaq и S&P 500 - более чем на два процента, причем последний преодолел отметку в тысячу пунктов.

Фондовые показатели в США до 8 октября снижались на протяжении пяти сессий подряд, упав ниже четырехлетних минимумов. На торгах сказались опасения инвесторов относительно продолжения финансового кризиса и дальнейшего банкротства крупных финансовых организаций. По тем же причинам фондовые индексы падают не только в США, но и по всему миру.

Значительную поддержку мировым биржевым показателям 8 октября оказали крупнейшие мировые центробанки, согласившиеся снизить базовые ставки. В частности, ФРС США впервые с весны 2008 года понизила ставку, причем не на 0,25 процентного пункта, как ранее, а сразу на 0,5 процентного пункта.

Снижение базовых ставок центробанков поможет справиться с кризисом ликвидности на межбанковском рынке, из-за которого финансовые организации фактически отказались выдавать кредиты друг другу.

Лента.ру