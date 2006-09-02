Студенты в этом году армии не нужны

Студенты, которые в этом году вступили в высшие учебные заведения, не будут призываться на срочную службу в Вооруженные силы Украины.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сказал сегодня на пресс-конференции во Львове министр обороны Украины Анатолий ГРИЦЕНКО.

«Студенты, которые поступили в этом году, не будут призваны в армию, как солдаты, потому что 2010 год – это последний год, когда будет призыв на воинскую службу – после этого, согласно решению Президента – будет контрактный принцип комплектования Вооруженных Сил на добровольной основе», - сказал А.ГРИЦЕНКО.

Он также отметил, что из-за ненадобности в стране будет значительно сокращено количество военных кафедр. По словам министра, сегодня на учете военных комиссариатов находится 7 млн. человек, из них 600 тыс. офицеров. А.ГРИЦЕНКО убежден, что в ближайшие 10 лет вообще можно приостановить подготовку офицеров запаса. Министр также отметил, что есть достаточное количество уже подготовленных офицеров, которые недавно проходили службу в армии и готовы усилить ВСУ в случае необходимости.

А.ГРИЦЕНКО напомнил, что Минобороны уже на протяжении двух лет отказалось от подготовки офицеров запаса и не тратит средства на эти нужды.