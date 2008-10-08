Евросоюз увеличил страховку по банковским вкладам

Министры финансов стран - участниц Евросоюза на встрече 7 октября договорились об увеличении максимальной суммы страховки по банковским вкладам с 20 тысяч до 50 тысяч евро. Об этом сообщает агентство AFP.

Ранее в СМИ появлялись сообщения о том, что Евросоюзу будет предложен план помощи финансовому сектору, аналогичный американскому "плану Полсона". Однако позднее они были опровергнуты министром финансов Франции Кристин Лагард.

Ранее другие европейские страны предприняли шаги по защите вкладчиков банков. Так, Дания, Ирландия, Греция и Германия объявили о госгарантиях по стопроцентному возвращению депозитов клиентам кредитных организаций.

7 октября Европейский Центробанк также пообещал, что будет продолжать вливание средств в банковский сектор ЕС. По словам министра финансов Люксембурга Жана-Клода Юнкера, власти Евросоюза не допустят банкротства крупных финансовых групп.

Лента.ру