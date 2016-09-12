На Днепропетровщине осквернили мемориальную доску Черноволу (фото)

Об этом сообщил местный общественный активист и писатель Сергей Злючий, передает Радио Свобода.

По его словам, доска была обрисована краской. Сергей Злючий называет это актом вандализма. Как отметил активист, мемориальный знак был установлен силами общественности на одноименной улице недавно – 21 августа нынешнего года.

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Как отметил Сергей Злючий, активисты сами вернут доске надлежащий вид. Местная полиция пока не отреагировала на инцидент.

2016 года в Каменском в рамках декоммунизации улицу Щербицкого переименовали в Вячеслава Черновола. Накануне Дня Независимости активисты за свой счет установили на улице соответствующий мемориальный знак. Во время торжеств отдельные жители выражали недовольство.