В пригороде Львова неизвестные сняли мемориальную доску с памятника "Борцам за свободу Украины"

Как сообщили УНИАН в Главном управлении Национальной полиции во Львовской области, злоумышленники демонтировали и похитили бронзовую мемориальную доску с надписью «Благодарность всем борцам за свободу Украины и честь всем погибшим и репрессированным», которая была элементом памятника.

Сумма ущерба устанавливается. Кроме того, решается вопрос об открытии уголовного производства.

Памятник «Борцам за свободу Украины» был установлен в 1992 году на средства общины села.