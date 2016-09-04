В пригороде Львова неизвестные сняли мемориальную доску с памятника "Борцам за свободу Украины"
14:04, 04 сентября 2016Общество
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В селе Мурованое Пустомытовского района, которое находится в пригороде Львова, в ночь со 2 на 3 сентября неизвестные демонтировали мемориальную доску с памятника "Борцам за свободу Украины".
Сумма ущерба устанавливается \ wikipedia.org
Как сообщили УНИАН в Главном управлении Национальной полиции во Львовской области, злоумышленники демонтировали и похитили бронзовую мемориальную доску с надписью «Благодарность всем борцам за свободу Украины и честь всем погибшим и репрессированным», которая была элементом памятника.
Сумма ущерба устанавливается. Кроме того, решается вопрос об открытии уголовного производства.
Памятник «Борцам за свободу Украины» был установлен в 1992 году на средства общины села.
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