Умер первый замминистра внутренних дел (фото)

Сегодня ночью умер депутат Киевсовета от фракции «Наша Украина» Александр Бондаренко

Сегодня ночью после сердечного приступа скончался депутат Киевсовета от фракции «Наша Украина», первый заместитель министра внутренних дел Украины Александр Бондаренко. Об этом сообщил сегодня в начале проведения городского субботника заместитель киевского городского председателя – секретарь Киевсовета Олесь ДОВГИЙ.

Он передал соболезнование родственникам, близким и знакомым А.Бондаренко.

Справка УНИАН. А.Бондаренко родился в 1955 году в Киевской области. Генерал-лейтенант милиции, с февраля 2005 г. первый заместитель министра внутренних дел, депутат Киевского горсовета с апреля 2006 года, в 2001-03 годах был заместителем начальника налоговой милиции - начальником Департамента борьбы с отмыванием доходов, полученных преступным путем Государственной налоговой администрации Украины.