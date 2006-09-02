В Артеке начинается Международный конкурс

С 5 по 12 сентября юные танцовщики ведущих хореографических школ и училищ, лицеев и студий соберутся в Крыму на VI Международном конкурсе исполнителей классического танца "Фуэте Артека".

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Международного детского центра "Артек", который вместе с Государственным управлением делами и благотворительным фондом Вадима Писарева "Творческий Олимп" являются организаторами конкурса "Фуэте Артека".

Цель творческих соревнований - популяризация среди подрастающего поколения классической, народной и современной танцевальной культуры, повышение профессиональной подготовки учеников хореографических учебных заведений Украины, выявление наиболее одаренных юных артистов, обмен опытом работы педагогов Украинского государства и зарубежных стран.

В этом году в конкурсе исполнителей классического танца "Фуэте Артека" примут участие 34 юных танцора из Украины, России, Монголии, Китая и США. Конкурс будет проводиться в двух возрастных группах - младшая (до 15 лет) и старшая (с 15 до 19 лет включительно) - в три тура: отборочный, полуфинальный и финальный. Каждому конкурсанту необходимо подготовить 4 вариации классического балета XVIII-XX веков и современный номер. В каждой возрастной категории будут определены призовые места, победителя конкурса исполнителей классического танца "Фуэте Артека" ждет Гран-при.

Мастерство юных участников будет оценивать международное жюри, в которое войдут известные хореографы, балетмейстеры, артисты балета, среди них - народный артист Украины, художественный руководитель Донецкого академического государственного театра оперы и балета им. А.Б.Соловьяненко, художественный руководитель конкурса "Фуэте Артека" Вадим ПИСАРЕВ; директор "Terada Ballet Scholl" (Киото, Япония) Терада МИЧИКО; художественный руководитель Театра оперы и балета (Белград, Словения) Жиринкич ДРАГАН; директор балетной школы (Осло, Норвегия) Сири ЙОХАНСЕН; президент Международной академии хореографического мастерства (Филадельфия, США) Ненси МЕЛМЕД и директор международного фестиваля "Звезды мирового балета", директор Международного конкурса артистов балета (г. Хельсинки, Финляндия) Юхани ТЕРОУСВОРИ. Возглавит жюри конкурса "Фуэте Артека" народный артист СССР, заместитель председателя исполкома Российского центра международного совета танца при ЮНЕСКО Владимир ВАСИЛЬЕВ.