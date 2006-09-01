Министерство проведет ревизию в студенческих общежитиях

Министерство образования и науки Украины планирует провести ревизию в студенческих общежитиях, а также установить контроль над формированием размера платы за обучение в вузах всех форм собственности.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня на пресс-конференции в Киеве сообщил министр образования и науки Украины Станислав НИКОЛАЕНКО.

По его словам, необходимость проведения ревизии использования студенческих общежитий обусловлена тем, что на сегодняшний день в Украине есть 2,7 млн. студентов и не все они в состоянии быть обеспеченными жильем, в том числе из-за того, что в отдельных вузах помещения общежитий используются не по назначению и них проживает определенное количество лиц, не являющихся студентами.

Что касается платы за обучение, С.НИКОЛАЕНКО сказал: «Я вам гарантирую, что внесем изменения в законодательство, а нет – согласуем цены на обучение в каждом университете». При этом министр отметил, что при проверке во внимание будет приниматься соотношение себестоимости обучения к цене, которую за него предлагают платить студентам вузы, а также в первую очередь соотношение цены и качества знаний, предоставляемых студентам.

По словам С.НИКОЛАЕНКО, установление контроля со стороны министерства над ценами обусловлено также и тем, что в отдельных высших учебных заведениях самовольно поднимают цены на обучение. «Мы будем это контролировать», - подчеркнул министр.

Говоря о выдаче кредитов на учебу, С.НИКОЛАЕНКО отметил, что возглавляемое им ведомство будет продолжать такую политику, но в то же время он лично критически относится к предоставлению банковских кредитов для оплаты обучения. По убеждению министра, лучше было бы эти средства направить на расширение бюджетного обучения.