Крупное месторождение молибдена обнаружено на юге Китая

Крупное месторождение молибдена обнаружено на острове Хайнань на юге Китая, сообщает РИА “Новости со ссылкой на "South China Morning Post".

По предварительной оценке, месторождение содержит около 254 тысяч тонн редкого минерала, а его стоимость составит не менее 14,6 миллиарда долларов. Оно войдет в десятку крупнейших молибденовых залежей страны.

В разработку месторождения, на которую уйдет два года, планируется инвестировать около 221 миллиона долларов. Ожидается, что новое месторождение будет ежегодно приносить 7 тысяч тонн молибдена и около 191 миллиона долларов дохода.

Молибден применяется в основном для легирования чугунов и сталей, используется в авиационной и авиакосмической промышленностях, в автомобилестроении.