Количество жертв среди мирного населения на Донбассе в августе достигло максимума за год – ООН

По данным организации, с начала боевых действий на Донбассе в целом ранения получили 22 212 человек, 9 569 погибли, и более 2 000 из всего количества погибших были мирными жителями. Организация отмечает, что это только те данные, которые удалось задокументировать, и предполагает, что жертв может быть больше.

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В отчете говорится, что в течение августа в целом насчитывается 91 жертва среди мирного населения, в том числе 16 погибших и 75 раненых. Это самый высокий показатель с августа прошлого года.

В июне и июле всего погибли 20 мирных жителей и 122 получили ранения. Большинство из них (70% от общего количества) пострадали от обстрелов из запрещенного Минскими договоренностями оружия.

Управление ООН по координации гуманитарных вопросов также подчеркнуло, что населенные пункты вдоль линии разграничения страдают от нехватки газа и питьевой воды. Во второй половине августа ограниченный доступ к питьевой воде имели 950 тыс. людей.

Согласно данным пограничников, высоким остается количество людей, которые переходят линию разграничения между оккупированным Донбассом и подконтрольной украинской власти территорией. В августе через пять КПП прошли 875 тыс. человек, такое же количество зафиксировали и в июле. Организация отмечает, что с приближением зимы гуманитарная обстановка на оккупированных землях только ухудшаться. В августе Украина подготовила документы ООН для направления миротворческоймиссии на Донбасс. В частности, готовы документы об офисе поддержки ООН в стране, о спецпредставителе генсека ООН и посреднической миссию генсека. Представитель страны-оккупанта при ООН Виталий Чуркин выступил против миссии.