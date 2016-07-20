На Донбассе с начала июля погибли 27 военных, 123 получили ранения

Об этом в "Твиттере" сообщает постоянное представительство Украины при ООН. "Российская агрессия означает: 7 погибших военнослужащих, 14 раненых только вчера. 27 погибших и 123 раненых в июле", - говорится в сообщении.

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"Требуем от России соблюдать Минские соглашения, возобновить обмен заложниками и согласовать всеобъемлющий пакет мер безопасности, предложенный Украиной", - отметили в представительстве Украины при ООН.

"Если ситуация на Донбассе не стабилизируется, Украина предпримет все меры для защиты своей территориальной целостности и безопасности своих граждан", - сообщают дипломаты.