На Донбассе с начала июля погибли 27 военных, 123 получили ранения
17:49, 20 июля 2016Война
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На Донбассе с начала этого месяца погибли 27 украинских военных, еще 123 получили ранения.
Если ситуация на Донбассе не стабилизируется, Украина предпримет меры / facebook.com/theministryofdefence.ua/
Об этом в "Твиттере" сообщает постоянное представительство Украины при ООН. "Российская агрессия означает: 7 погибших военнослужащих, 14 раненых только вчера. 27 погибших и 123 раненых в июле", - говорится в сообщении.
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"Требуем от России соблюдать Минские соглашения, возобновить обмен заложниками и согласовать всеобъемлющий пакет мер безопасности, предложенный Украиной", - отметили в представительстве Украины при ООН.
"Если ситуация на Донбассе не стабилизируется, Украина предпримет все меры для защиты своей территориальной целостности и безопасности своих граждан", - сообщают дипломаты.
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