Погода на 7 - 11 октября

Завтра в Украине пройдут дожди, днем 11-16° тепла.

Как сообщили УНИАН в Украинском гидрометцентре, 7 октября будет облачно с прояснениями. Дожди, в Карпатах с мокрым снегом, в южной части местами сильный дождь с грозой. Ночью и утром в Украине, кроме западных и северных областей, местами туман. Ветер северный, на юге и востоке юго-восточный, 7-12 м/с, в южной части местами порывы 15-20 м/с. Температура ночью 6-11°, днем 11-16°; в южной и восточной части ночью 9-14°, днем 14-19°; на высокогорье Карпат ночью 1-6° тепла, днем 4-9°.

8-9 октября переменная облачность. Без существенных осадков, лишь 8 октября в восточных областях, ночью в Крыму, Приазовье и местами в северных областях небольшой дождь. Ночью и утром местами туман. Ветер северо-западный, северный, 5-10 м/с. Температура ночью 6-11°, на побережье морей до 14°, в западных, а 9 октября и в северных областях 3-8° тепла; днем 11-16°, в южной части до 19°; на высокогорье Карпат ночью 1-6°, днем 4-9° тепла.

10 октября в Украине без осадков, лишь днем в северных и большинстве западных областей небольшой дождь; 11 октября на большей части территории страны небольшие и умеренные дожди. Температура ночью 3-9° тепла, на побережье морей до 12°; днем 10-16°, 10 октября в Крыму до 18°.

В Киеве завтра облачно с прояснениями. Временами дождь. Ветер северный, 7-12 м/с. Температура ночью 9-11°, днем 13-15°.

В Киевской области облачно с прояснениями, временами дождь. Ветер северный, 7-12 м/с. Температура ночью 6-11°, днем 11-16°.

8-9 октября в столичном регионе переменная облачность. Без существенных осадков, лишь ночью 8 октября местами небольшой дождь. Ветер северный, северо-западный, 5-10 м/с. Температура ночью 8 октября 6-11°, 9 октября 3-8° тепла; днем 11-16°.

10-11 октября в Киевской области небольшой дождь, лишь ночью 10 октября без осадков. Температура ночью 3-9° тепла, днем 10-15°.