Четырьмя решениями Рада снова перекроила админграницы на Донбассе

Как передает корреспондент УНИАН, в частности, парламент 229 голосами отнес город Николаевка Славянского городского совета Донецкой области к категории городов районного значения Славянского района (соответствующий проект постановления - №4929).

Соответственно, предусмотрено изменить границы Славянского района, увеличив его территорию на 514,6 гектара за счет передачи в его состав земель, находящихся в ведении Николаевского горсовета.

Также парламент 228 голосами проголосовал за проект постановления №4896, увеличив территорию города Золотое Луганской области на 228,19 гектара за счет передачи в его состав земель, находящихся в ведении Березовского сельского совета Попаснянского района (а именно территорию села Катериновка).

Читайте такжеРада увеличила территорию Мариуполя на более чем 2 тысячи гектаров

В свою очередь территория соседнего города Горское увеличена на 327 гектаров за счет передачи в его состав земель, находящихся в ведении Голубовского сельсовета Попаснянского района (а именно территорию села Ореховое).

Постановлением утверждена территория Золотого общей площадью 2719,19 гектара, Горского - 1651 гектар.

Кроме того, проголосовав 230 голосами за проект постановления №4930, ВР отнесла города Соледар и часов Яр Бахмутского городского совета Донецкой области к категории городов районного значения Бахмутского района.

Соответственно, предусмотрено увеличить территорию Бахмутского района на 3198 гектаров за счет передачи в его состав 1411 гектаров земель, находящихся в ведении Соледарского горсовета (а именно города Соледар) и 1787 га земель Часовоярского горсовета (а именно города Часов Яр), и утвердить общую площадь Бахмутского района в объеме 150988,91 гектара.

Читайте такжеГде Украина – красиво и современно, где "ДНР" - черная яма: Жебривский рассказал о планах власти по Донеччине

Кроме того, 231 депутат поддержал проект постановления №4931, которым контролируемый Украиной микрорайон Майорск города Горловка, основная часть которого находится под контролем боевиков "ДНР", был выведен из ее состава и отнесен к поселку Зайцево. В свою очередь объединенный населенный пункт выведен из состава Горловского горсовета и включен в состав Бахмутского района.

Так, территория Бахмутского района данным решением увеличена на 1643,8 гектара за счет передачи в его состав 1516 гектаров земель, находящихся в ведении Зайцевского поселкового совета Горловского горсовета и 127,8 гектара земель собственно Горловского горсовета (а именно территории улиц станция Майорская, Солнечная, Заливная, Кольцевая города Горловка). Общая площадь Бахмутского района утверждена в объеме 149434,71 гектара, а Горловки - 42117,2 гектара.

Таким образом, Горловка больше не является городом, разделенным линией разграничения.